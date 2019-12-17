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باحثو كاوست يطورون جهازًا جديدًا لقياس السكر
يغني عن الوخزات المؤلمة
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
طور باحثون في جامعة كاوست، مستشعرًا إلكترونيًا يراقب المؤشرات الصحية الرئيسية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.
ونشرت المجلة العلمية Nature Materials، عن الجهاز قائلة إنه قد يكون بديلًا مستقبليًا للأجهزة التقليدية لقياس مؤشرات مستويات السكر في الدم.
وقال ديفيد أوهايون، طالب الدكتوراه: الكشف السريع والدقيق والمبكر عن الخلل في عملية التمثيل الغذائي، له أهمية قصوى لمراقبة ومنع العديد من مضاعفات مرض السكري.
وتابع: أن أجهزة مراقبة السكر في الدم الحالية، تقتصر بشكل أساسي على أجهزة وخز الأصابع، والتي غالبًا ما تكون مؤلمة، لكن الجهاز الجديد يُعد بديلًا لذلك.
لا زال يجري تطوير الجهاز الجديد، الذي يقيس عن طريق المستشعرات، مستويات السكر في الدم عن طريق الفم، حيث يحدد نسبة الجلوكوز في اللعاب.
وقادت ساهيكا إينال مشروع الجهاز مع زميلها جورجيوس نيكيفوريديس.
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