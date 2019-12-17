بحث العلاقات الثنائية مع اليونان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في مكتبه بالرياض أمس وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس. وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل مرداد، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي الصالح.