السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض التقى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، في مكتبه بالرياض أمس سفير روسيا فوق العادة والمفوض لدى المملكة سيرجي كوزلوف، وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بضيوف الرحمن القادمين من روسيا، والخدمات التي تقدمها المملكة في سبيل العناية بهم، ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.



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كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة خدمات معتمري روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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