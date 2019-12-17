الجبير يستقبل السفير البحريني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مكتبه بالرياض أمس سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.



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