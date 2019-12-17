خادم الحرمين لمهاتير: العمل الإسلامي المشترك يحقق وحدة الصف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة.

حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وسفير اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس، وعدد من المسؤولين.

إلى ذلك بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في وفاة الشيخ سلطان القاسمي - رحمه الله -.

وقال:«علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، « إنا لله وإنا إليه راجعون».

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وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان القاسمي - رحمه الله -، قائلا «تلقينا نبأ وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي - رحمه الله -، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

من جهة أخرى هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، معربا في برقية بعثها باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة لرئيس جمهورية النيجر إيسوفو، عبر فيها عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا أمس الأول من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وصف فيه علاقة المملكة بالاتحاد الأوروبي بالتاريخية، ومن أهم الشركاء الدوليين، مؤكدا رغبة المملكة في تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، متطلعا إلى مشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي في قمة دول مجموعة العشرين المقبلة التي ستستضيفها المملكة.

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على أهمية العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والمملكة، وتحقيق المصالح المشتركة، مبدية حرصها الكبير على الدور البناء للاتحاد الأوروبي في قمة العشرين المقبلة في المملكة.