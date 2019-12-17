ندوة بالشورى لتعزيز دور النخب والمؤسسات في المحافظة على اللغة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

افتتح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في مقر المجلس بالرياض أمس ندوة «اللغة العربية والذكاء الاصطناعي» التي نظمها المجلس بالتعاون مع وزارة التعليم ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، بحضور عدد من أعضاء المجلس ومنسوبيه.

وأشار الصمعان إلى أهمية هذه الندوة التي تهدف إلى مشاركة مجلس الشورى بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام.

وأضاف أن مجلس الشورى يسعى إلى تعزيز دور النخب والمؤسسات في المحافظة على اللغة العربية ولإحلال المصطلحات العربية بدلا من المصطلحات الأجنبية، خاصة في مجالات العمل الشوري «البرلماني»، مشيرا إلى أن اللغة العربية تواجه في الوقت الحاضر العديد من التحديات، وخاصة في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات.

Advertisements

ورأى الصمعان ضرورة التزام الدول العربية المشاركة في المحافل الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة بالتحدث باللغة العربية، مؤكدا أن التقليل من استعمال اللغة العربية يعطي صورة سلبية للطرف الآخر، لأن اللغة العربية هويتنا.

من جهتها أشارت عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار مديرة الندوة الدكتورة فوزية أبا الخيل، إلى أن خادم الحرمين الشريفين أكد أن لغتنا العربية لغة حضارة وثقافة، داعية إلى اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المؤتمرات والندوات التخصصية، لافتة إلى حرص مجلس الشورى على تفعيل ذلك.

من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى في مداخلة خلال الندوة أن اللغة العربية لغة واسعة ويجب دعمها تقنيا.

بعد ذلك استمع الحضور إلى محاور الندوة، حيث استعرض الدكتور عبدالرحمن العصيمي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية محور اللغة العربية والذكاء الاصطناعي، فيما قدم الدكتور علي المعيوف عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود محورا بعنوان قيم التعايش من خلال اللغة ومجلس الشورى ودعم اللغة العربية.