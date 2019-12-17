سور المعرفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (مكة) تعرض السور الخارجي لمبنى جامعة المعرفة وسقف المواقف الخارجي إلى انهيار أمس، نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة. وباشرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية الحادث، وجرى إنقاذ أربعة أشخاص، غير أنه توفي أحد المصابين، واستقرار الحالات الأخرى.



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