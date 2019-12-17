صالة مدرسية لاستضافة الندوات وملتقيات الموهوبين بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

في مسعى لاستضافة الورش والندوات وملتقيات الموهوبين وبرامجهم وخدمة المدارس، دشن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي أمس الصالة المدرسية متعددة الأغراض بمدرسة البلد الأمين للموهوبين بالعاصمة المقدسة، واطلع على أعمال ومنجزات الموهوبين وابتكاراتهم العلمية.

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وعد الزائدي هذه المنشأة التعليمية تجسيدا لحجم الرعاية والعناية لحكومتنا الرشيدة للموهوبين، مؤكدا أن كوادر التعليم تملك مواهب تعتبر عدة الوطن وعتاده، ويمثلون مواهب متفردة متميزة تمثل في مجملها رأسا فكريا يجب أن يستثمر وينمى ويطور لخدمة وطننا الغالي.

وعبر عن سروره برؤية إبداعات الطلاب وخبراتهم التي يقف وراءها رجال مخلصون من إدارة الموهوبين والمشرفين، وما تحظى به هذه المدارس من دعم ورعاية، إضافة إلى إبداع قائد المدرسة وزملائه الذين رعوا مواهب الطلاب فأطلقوا هذه الإضافات وهذه الإبداعات، فهنيئا لنا بهذه الكوكبة والنخبة المميزة من أبنائنا الطلاب الذين أدخلوا الفرحة والسرور على أنفسنا وأعطونا مؤشرات بأن وطننا يسير في خطى ثابتة، ليكون في مصاف دول العالم.

يذكر أن تكاليف الصالة بلغت مليونا وخمسمائة ألف ريال، ونفذت على مساحة 600 متر مربع.