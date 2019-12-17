حملة لإزالة المطبات العشوائية في معابدة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

نفذت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة مكثفة لإزالة المطبات العشوائية من الطرق في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.

وعلى صعيد بلدية الشوقية الفرعية بالتعاون مع الدوريات الأمنية وإدارة المرور واصلت البلدية أعمالها في مبادرة ترحيل ناقلات بيع الاسمنت وناقلات المياه (التحلية- الصرف الصحي)، إضافة إلى ناقلات بيع الأعلاف والمعدات الثقيلة من داخل الأحياء السكنية في نطاق البلدية.

من جهة أخرى، وضمن مبادرة مكة بلا حواجز خرسانية استكملت بلدية العمرة الفرعية أعمال إزالة الصبات الخرسانية، وذلك لإزالة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.