السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
نفذت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة مكثفة لإزالة المطبات العشوائية من الطرق في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.
وعلى صعيد بلدية الشوقية الفرعية بالتعاون مع الدوريات الأمنية وإدارة المرور واصلت البلدية أعمالها في مبادرة ترحيل ناقلات بيع الاسمنت وناقلات المياه (التحلية- الصرف الصحي)، إضافة إلى ناقلات بيع الأعلاف والمعدات الثقيلة من داخل الأحياء السكنية في نطاق البلدية.
من جهة أخرى، وضمن مبادرة مكة بلا حواجز خرسانية استكملت بلدية العمرة الفرعية أعمال إزالة الصبات الخرسانية، وذلك لإزالة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة لإزالة المطبات العشوائية في معابدة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.