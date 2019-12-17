إزالة تعديات على أراض حكومية في عشيرة الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل خالد اليوسف - الطائف

رصدت أمانة الطائف اعتداء على أرض حكومية بيضاء في عشيرة شمال المحافظة بمساحة 5 آلاف متر مربع أقام عليها معتدون مخالفون شبوكا وأسلاكا شائكة وخياما، لغرض الاستيلاء على الأرض بشكل غير نظامي.

وتابعت الفرق الميدانية لمكتب الخدمات البلدية بعشيرة التعدي، حيث تم فحص ملكية الأرض وتبين عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدين، مما استوجب الإزالة الفورية، حيث باشرت الأمانة ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بعشيرة أعمال الإزالة بمشاركة قوة أمنية وآليات الفرع البلدي.

وأوضح المساعد للبلديات الفرعية أن الأمانة تعمل وفق آليات محكمة للتصدي للتعديات القائمة ومتابعة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وخارجه، إضافة إلى متابعة الأراضي المخصصة للجهات الخدمية وإزالة التعديات فور حدوثها.