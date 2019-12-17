"مسك" تثقف حديثي وقريبي التخرج على الاستثمار الجريء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بهدف التعرف على منظومة الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية عن كثب، يعتزم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، بالتعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء، إطلاق برنامج «مسك/ الشركة السعودية للاستثمار الجريء» للتدريب التعاوني، مستهدفا قادة المستقبل من الشباب لإكسابهم الخبرة العملية في إحدى أبرز شركات الاستثمار الجريء في المنطقة.

وتنطلق النسخة الثانية من البرنامج بتنظيم من مبادرة «مسك الزمالة والتدريب»، التي يشرف عليها مركز المبادرات في «مسك الخيرية»، والهادفة إلى تمكين الشباب السعودي وتنمية مهاراتهم للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للمملكة، من خلال عدد من الفرص التدريبية التي تساعد على تعزيز مواهبهم وإبداعهم من خلال مبادراتها وشراكاتها الاستراتيجية مع رواد القطاعات العامة والخاصة.

ويأتي هذا البرنامج بالشراكة مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء، إحدى الشركات الوطنية التي تأسست في 2018 م لتنفيذ مبادرة الاستثمار الجريء، كإحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص الرامية لسد فجوات التمويل الحالية لدى الشركات الناشئة عن طريق استثمار مبلغ 2.8 مليار ريال سعودي (750 مليون دولار أمريكي)، لتطوير منظومة الاستثمار الجريء بالمملكة ودعم الشركات الناشئة بالاستثمار مع المستثمرين الممولين والمغامرين في الشركات الناشئة.

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج في منتصف يناير 2020 لمدة ستة أشهر من العمل على تطوير مهارات المتدربين، وإكسابهم المعرفة والتأهيل اللازم لخوض غمار المخاطرة، لفهم قواعد وأسس منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، ليسهموا بدورهم في رفع نسبة نجاح المشاريع الناشئة واستمرارية نموها، وبالتالي تعزيز نمو اقتصاد المملكة وتنويع مصادره.

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وسيستمر التسجيل في برنامج «مسك / الشركة السعودية للاستثمار الجريء» حتى 12 يناير 2020، ويمكن طلب الانضمام إلى البرنامج عبر زيارة الرابط التالي: (https://misk.org.sa/fellowship/services/svc/).

برنامج مسك:

يستهدف:

الطلاب والطالبات في السنة الجامعية الأخيرة

حديثي التخرج

التخصصات المطلوبة:

المحاسبة والمالية

التسويق

تقنية المعلومات

الموارد البشرية

القانون

الشروط: