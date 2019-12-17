تصريف 52 ألف م3 من مياه الأمطار برأس تنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صرفت بلدية محافظة رأس تنورة 52 ألف متر مكعب من مياه الأمطار التي هطلت، وذلك عبر قنوات تصريف مياه الأمطار، كما نزحت الفرق الميدانية بالبلدية المياه من الأماكن المنخفضة في الشوارع والطرق والتي تتجمع فيها المياه، بعد الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح القرني أن البلدية سخرت إمكانياتها وطاقاتها كافة من خلال أعمال فرق إدارة التشغيل والصيانة ولجنة الطوارئ وفرق النظافة المتمركزة في الأماكن والشوارع الحيوية التي تتراكم فيها مياه الأمطار والمواقع المنخفضة في بعض الأحياء السكنية غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، والتي تتجمع فيها المياه وتعوق حركة السير، إضافة إلى تجهيز المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار.

وأكد أن البلدية تعمل بطاقاتها الخدمية من أجل تقديم أفضل الخدمات لراحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المحافظة، داعيا جميع المواطنين والمقيمين في المحافظة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز 940 أو عبر حساب البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي « تويتر».