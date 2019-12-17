مؤتمر يوصي بالاعتماد على الذات في توفير وإنتاج الأدوية واللقاحات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت أمس أعمال الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي خلال الفترة ما بين 15 و17 ديسمبر 2019.

وشهدت الجلسة الختامية عروضا حول تنفيذ برنامج العمل العشري الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة للفترة 2014 ــ 2023.

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واستعرض وزراء الصحة في الدول الأعضاء أنشطة الفريق الاستشاري الإسلامي وتوسيع نطاق مهمته لتتواءم مع خطة العمل الاستراتيجية لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصحة.

وجرى في ختام الدورة اعتماد قرارات تتعلق بشأن نمط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض السارية وغير السارية ومكافحتها والحالات الصحية الطارئة والكوارث، وصحة الأمهات والأطفال وتغذيتهم، والاعتماد على الذات في توفير وإنتاج الأدوية واللقاحات والوسائل التكنولوجية الطبية، وتعزيز خدمات التحصين ومعالجة التردد في استخدام اللقاحات، إضافة إلى برنامج العمل العشري الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة.

كما اعتمد تشكيل اللجنة التوجيهية المعنية بالصحة للفترة 2019-2021 على النحو التالي: السعودية والإمارات وباكستان وموريتانيا وتشاد وتركيا ومصر وماليزيا وإندونيسيا والسودان، والأمانة العامة للمنظمة والكومستيك، ومركز أنقرة، والبنك الإسلامي للتنمية، والإيسيسكو، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين.

ورحب الوزراء بعرض جمهورية المالديف استضافة الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة عام 2021.