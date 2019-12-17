تسجيل 1519 مخالفة بيئية ومصادرة 766 طن حطب وفحم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة 1519 مخالفة لنظام المراعي والغابات، خلال الفترة من 8 / 1 / 1440هـ حتى 8 / 1 / 1441هـ، فيما صادرت 766 طنا من الحطب والفحم، وذلك في إطار حملتها لمكافحة الاحتطاب الجائر والحفاظ على البيئة في مناطق المملكة المختلفة.

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وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات توزعت على الرياض، والمدينة المنورة، وعسير، ونجران، وجازان، والباحة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وتبوك، وحائل.

وأكدت مواصلة جهودها لمحاربة هذه الظاهرة، حيث تستمر عمليات الملاحقة من قبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين، مشددة على تطبيق العقوبات المفروضة وفقا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، داعية الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب، منعا لتدهور الغطاء النباتي والحفاظ على بيئة صحية نظيفة.

المخالفات البيئية: