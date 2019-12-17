السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الظهران دشن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» فعاليات معرض الثقافة والتراث «أن تكون سعوديا»، وذلك خلال الافتتاح الرسمي لصالة «أجيال» في متحف «إثراء»، التي تعنى باستكشاف التراث السعودي وتسليط الضوء على ثقافة المملكة الثرية عبر تاريخ مناطقها المتعددة. ويعد معرض «أن تكون سعوديا» فرصة للزوار لمشاهدة الأعمال الفنية والثقافية التي تستعرض الهوية والفن والتراث السعودي الأصيل، عبر عرض مجموعة من المحطات والأركان الثقافية التي تضم مجالات الموسيقى والشعر والأزياء والأنماط. يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» يسعى إلى وضع معايير جديدة للتميز في المملكة في مجال صناعة الثقافة والإبداع؛ بهدف تطوير وتقديم منتجات معرفية مبتكرة، إضافة إلى خلق القيمة المضافة المرجوة من خلال علاقاته مع الشركاء والزوار عن طريق تحفيز استدامة المجتمعات الإبداعية والثقافية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين فعاليات معرض «أن تكون سعوديا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.