توصية باستثمار مخلفات أضاحي الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أن الأمانة تبحث وبشكل جاد عن إيجاد أفضل الحلول للتخلص من مخلفات الذبح، والبحث عن أفضل الممارسات في القطاع البلدي، إسهاما في تحقيق توجه المملكة نحو التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وقال خلال افتتاحه أمس بمسرح الأمانة ورشة عمل بعنوان «الاستفادة من مخلفات الأضاحي بالحج .. التحديات والفرص»، بحضور مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد منشي، وعدد من مندوبي الجهات الحكومية المشاركة، ومديري العموم، وممثلي الإدارات الداخلية المستهدفة إن هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بعمليات إدارة مخلفات الأضاحي خلال موسم الحج، حيث أدى النمو الاقتصادي والتزايد المستمر في أعداد الحجاج، والتوسع في مكونات الذبح والإعاشة إلى زيادة كميات وأصناف النفايات العضوية بشكل كبير، مما يكلف أعباء مالية كبيرة للتخلص من تلك المخلفات بأساليب تقليدية، ويستدعي ضرورة إعطاء إدارة مخلفات الأضاحي أهمية بالغة للاستفادة منها.

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يذكر أن الورشة شهدت حضور الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات خلال موسم الحج، من إمارة منطقة مكة المكرمة، والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووزارة الحج والعمرة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة الأرصاد وحماية البيئة، والبنك الإسلامي للتنمية ممثلا بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، إضافة إلى فرع وزارة البيئة والمياه والزارعة بمنطقة مكة المكرمة.

محاور الورشة:

تشغيل مجازر المملكة للهدي والأضاحي من قبل جهة واحدة الاستفادة من مخلفات الأضاحي السلامة البيئية من مهددات مخلفات الذبح تعظيم العائد الاقتصادي لنواتج الذبح.

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