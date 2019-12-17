200 شاب وفتاة بمنصة التطوع البلدي الالكتروني لأمانة الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

بلغ عدد المسجلين لمنصة التطوع البلدي الالكتروني لمبادرات أمانة محافظة الأحساء لتنظيم العمل التطوعي، نحو 200 شاب وفتاة، ممن يرغبون بالتطوع لهذه المبادرات.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، أن الأمانة خصصت رابطا عبر بوابتها الالكترونية لتسجيل المتقدمين من الجنسين في هذه المبادرة، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت شعار «يدا بيد نرتقي» تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع 2019.

من جانبه بين مدير إدارة الشراكة والمسؤولية الاجتماعية في الأمانة خالد العرجي، أن المبادرات تتضمن عددا من الأنشطة والفعاليات التطوعية في إطار القطاع البلدي، منها النظافة العامة، وإزالة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، ونظافة الشواطئ ومواقع التنزه البري، والتشجير وزراعة المناطق البرية، والاهتمام بالحدائق والساحات البلدية، وتكريم المتطوعين، ومبادرة كسوة الشتاء لعاملي النظافة، وغيرها من المبادرات التطوعية الأخرى، مشيرا إلى أن عدد المتطوعين التابعين للأمانة حاليا 500 متطوع.