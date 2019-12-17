كيف توقف التطبيقات المتحكمة بحسابك في تويتر؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يفاجأ بعض المتابعين على تويتر بأنهم يتابعون حسابات لم يسبق أن تابعوها بأنفسهم، ويعيدون أحيانا تغريدات لم يبادروا بأنفسهم إلى إعادتها، وبحسب مختصين تقنيين فإن هذا يعود غالبا لسماح صاحب الحساب لتطبيقات معينة بالتحكم في حسابه، بما يشبه عملية تجسس على الحساب والتحكم فيه بشكل كامل.

أحد المتابعين قال للصحيفة، إنه بعد أن فوجئ بمتابعته لأحد الحسابات وبوصول تنبيهات لحسابه منها، رغم أنه واثق من عدم متابعته له، تواصل مع أحد المختصين، وبعد تطبيقه للخطوات، اكتشف أن 6 تطبيقات غير معروفة بينها

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لديها إذن التحكم في حسابه والاطلاع على رسائله الخاصة، بل كتابة تغريدات في حسابه، منذ عام 2014م، وأنه لا يتذكر أنه منحها إذن الوصول أو ضغط على أي رابط.

الخبير في الأمن السيبراني ياسر الرحيلي أوضح للصحيفة، أن تحميل بعض التطبيقات التي تدعي أنها توفر خاصية معرفة من يدخل حسابك في تويتر، أو الاطلاع على نشاط الحساب، يعطي لهذه الحسابات عدة أذونات، تتيح لها التحكم في الحساب بشكل كامل تقريبا.

الأذونات وطريقة تحكم التطبيقات المجهولة بحساب مستخدم تويتر بحسب الرحيلي :

قراءة الرسائل الخاصة من مطوري التطبيق الذي له صلاحية على حسابك.

استخدام الحساب في متابعة حسابات أخرى وهذه تستفيد منها الحسابات التي تشتري متابعين حقيقيين على تويتر.

استخدام الحساب في ترفيع وسوم معينة وكتابة

تغريدات بها.

إعادة تغريدات قد لا تتوافق مع توجهات صاحب الحساب أو تضر به أخلاقيا أو أمنيا.

متابعة حسابات غير لائقة أخلاقيا.

بعض التطبيقات تكون حذرة بحيث لا يكتشف صاحب الحساب أنها تتحكم بحسابه فتكتفي بالقراءة ومراقبة نشاطه.

طريقة منع هذه التطبيقات من التحكم في الحساب: