مشكلة تقنية تؤجل إطلاق قمر أوروبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس تأجل إطلاق أول قمر اصطناعي تابع لوكالة الفضاء الأوروبية، لإجراء دراسات على الكواكب الموجودة خارج النظام الشمسي، بسبب وجود مشكلة في منصة إطلاق الصاروخ «سويوز». وقال رئيس شركة إطلاق الصواريخ إريانسبيس ستيفان «جرى وقف العمليات بسبب اللون الأحمر (الذي ظهر) في بداية التسلسل الآلي لنظام إطلاق صواريخ سويوز قبل 24 دقيقة من التوقيت المقرر لعملية الإطلاق».



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