كيف تتعامل مع اكتئاب كبار السن؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما يكون أقارب كبار السن عندما يصاب أحدهم باضطراب اكتئابي في حيرة بشأن كيفية التعامل معه، قدم خبراء الصحة نصائح للتعامل معهم، منها أخذ هذا الاضطراب على محمل الجد ولا ينبغي للأقارب التقليل من شأن الحالات المزاجية الاكتئابية بأي شكل. كما هو الحال مع جميع الاضطرابات الخطيرة، وطلب المشورة الطبية على الفور.

ونظرا لأنه من الصعب في كثير من الأحيان على الأشخاص المصابين بالاكتئاب الذهاب بأنفسهم إلى الطبيب، يمكن للأقارب مساعدتهم في تحديد موعد أو مرافقتهم إلى الطبيب، والتدخل إذا كانوا يعتقدون أن الشخص المصاب بالاكتئاب يمكن أن يقدم على الانتحار، واستشارة طبيب أو إخصائي نفسي، إذا كان الشخص معرضا لخطر الانتحار بشدة ولا يطلب المساعدة، فيجب على الأقارب الاتصال على الفور برقم الطوارئ المحلي.