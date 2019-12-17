تناول الفلفل الحار 4 مرات أسبوعيا يقلل فرص الإصابة بالأزمات القلبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خلصت دراسة إلى أن تناول الفلفل الحار أربع مرات أسبوعيا يمكن أن يقلل من فرص الوفاة جراء الإصابة بالأزمات القلبية.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية أمس إلى أن الباحثين تابعوا نحو 23 ألف متطوع لمدة ثمانية أعوام، وتوجيه أسئلة لهم بصورة دورية بشأن نظامهم الغذائي.

وأظهرت النتائج أن من يتناولون الفلفل الحار بصورة متكررة، أربع مرات أسبوعيا، تنخفض لديهم خطورة الموت مبكرا.

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وقال الأكاديميون الإيطاليون الذين أجروا الدراسة إنهم خلصوا إلى أن تناول الفلفل الحار يقلل من خطورة الموت بالأزمات القلبية بنسبة 40%.

وتوصل الخبراء إلى أن الفلفل الحار عاد بالنفع أيضا على المتطوعين الذين لا يتبعون نظاما غذائيا صحيا.

وأوضحت الدراسة أن خطر الإصابة بالأزمات القلبية أو أمراض القلب الأخرى انخفض بواقع 40% و34% على التوالي بالنسبة لمن يتناولون الفلفل الحار بصورة دورية.

وقال ماريالاورا بوناتشو، أحد المشاركين الرئيسين في الدراسة» هناك حقيقة مثيرة للاهتمام كشفتها الدراسة، وهى أن الحماية من خطورة الوفاة تعد أمرا مستقلا عن النظام الغذائي الذي يتبعه الأشخاص».