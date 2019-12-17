السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - صنعاء نفى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أمس القيام بأي عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري بحق المدنيين. وأفاد بيان صحفي صادر عن المحامية نيران سوقي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤولة الملف الحقوقي في المجلس» بأنه تم التأكيد أخيرا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وكذلك من خلال تبادل الرسائل مع المنظمة في السابق، أن حماية حقوق المدنيين واحترام القانون الدولي يأتيان في طليعة اهتمامات المجلس الانتقالي الجنوبي».



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كانت هذه تفاصيل خبر الانتقالي الجنوبي: لم نحتجز أي مدنيين تعسفيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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