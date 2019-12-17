مليونية عراقية للضغط على البرلمان وتحقيق مطالب المتظاهرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعا متظاهرون في العراق إلى الخروج في مظاهرات مليونية غدا، للضغط على البرلمان العراقي لتشكيل حكومة جديدة تنسجم مع مطالب المتظاهرين.

وأوضح بيان أن «على رئيس الجمهورية تسمية رئيس للوزراء قبل يوم من عقد البرلمان جلسة الخميس المقبل لإعلان تسمية رئيس للحكومة يكون مدنيا لا عسكريا يتعهد بعدم الترشيح للحكومة المقبلة، وأن يعمل على تحقيق المطالب المتبقية بمدة أقصاها ستة أشهر».

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وأكد البيان أن المتظاهرين يرفضون «رفضا قاطعا أي رئيس للوزراء يسمى بنية إكمال حقبة الفساد الحالية، وعلى البرلمان عدم إعطاء شرعية لتكليف رئيس وزراء لم يحظ بقبول شعبي، وعدم تمرير تشكيل حكومته بشرط أن يكون رئيسها بالمواصفات التي طرحتها ساحات الاعتصام».

وأفاد شهود عيان بأن مئات المتظاهرين أقدموا أمس على إغلاق الطرق المؤدية إلى محطة كهرباء وأبنية حكومية وشوارع وجسور رغم تطبيق إجراءات حظر التجوال في محافظة كربلاء (118 كلم جنوب بغداد).

وقال الشهود إن العشرات من زعماء العشائر والمواطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى محطة كهرباء الهيرات وأقاموا سرادقا للمطالبة بمطاردة الفاسدين وإيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة وتشغيلهم في محطة الكهرباء. وحسب الشهود قام متظاهرون آخرون بإغلاق الأبنية الحكومية وتعليق لوحات على واجهات الأبنية كتب عليها «مغلق بأمر الشعب».

وأفادت مصادر أمنية عراقية بأنه تم إعفاء اللواء أحمد زويني قائد شرطة كربلاء من منصبه وتعيين العميد صباح المسعودي قائدا لقيادة شرطة المحافظة (118 كلم جنوب بغداد). وقالت المصادر إن القرار جاء على «خلفية حوادث الاغتيالات التي طالت شخصيات وناشطين في المحافظة أخيرا».