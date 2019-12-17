الأحوال الجوية تؤجل مواجهة القادسية والباطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تسببت ظروف الطيران وسوء الأحوال الجوية في تأجيل مباراة متصدر دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى فريق القادسية، وصاحب المركز الثالث فريق الباطن التي كان من المقرر إقامتها أمس في حفر الباطن ضمن الأسبوع الـ 17 من المسابقة، حيث لم يتمكن فريق القادسية من السفر إلى حفر الباطن. وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم السبت الموافق 11 يناير المقبل موعدا جديدا للمواجهة. ويتصدر القادسية الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 30 نقطة، فيما يحتل الباطن المركز الثالث برصيد 28 نقطة.



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