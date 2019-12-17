دييجو وأروى أوائل التسلق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج رئيس إدارة الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنق الأمير بندر بن خالد الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة التسلق المفتوحة التي أقيمت في واحة الدرعية.

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وشارك في المسابقة 34 شابا وفتاة من داخل المملكة وخارجها، تأهل 12 منهم إلى النهائيات، بينهم 5 سعوديين.

وحقق التشيلي دييجو ألوا المركز الأول، فيما حل الأمريكي نيكولاس قوهينر ثانيا، والبريطاني توماس بترورث ثالثا.

وحلت أروى سنتلي بالمركز الأول عن فئة الفتيات، وجاءت لينا العميل ثانية، وآلاء السليمان بالمركز الثالث.