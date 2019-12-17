الدوري الإسباني يشتعل بكلاسيكو البرشا والريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برشلونة

تشعل مباراة الكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد على ملعب «كامب نو» اليوم والمؤجلة من المرحلة العاشرة للمسابقة، الصراع في صدارة الدوري الإسباني أكثر من أي وقت مضى.

ومع انتهاء المرحلة الـ17 من المسابقة، يحتل برشلونة الصدارة بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، وربما يلعب الكلاسيكو الأول في الموسم الحالي دورا كبيرا في رسم ملامح المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وكان من المفترض أن تقام المباراة 26 أكتوبر الماضي، لكن تأجلت نظرا للمخاوف من توتر الحالة الأمنية في كتالونيا، عقب صدور أحكام بالسجن على خلفية تنظيم استفتاء غير قانوني في عام 2017، على استقلال الإقليم.

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ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة شرسة، حيث تأتي في وقت يبدو فيه مستوى الفريقين متقاربا إلى حد كبير.

ويفتقد كل من الفريقين عنصرا أساسيا في الهجوم، حيث يغيب إدين هازارد عن ريال مدريد بسبب الإصابة، كما يغيب عثمان ديمبلي عن برشلونة.

وينتظر أن يدفع المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي، بالنجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى جانب لويس سواريز وليونيل ميسي.

وسيكون تعويض غياب هازارد مهمة أكثر صعوبة بالنسبة للمدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، حيث سيكون عليه اختيار جاريث بيل أو المهاجم البرازيلي رودريجو، للعب إلى جانب كريم بنزيمة.