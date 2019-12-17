66 مصابا في مواجهات بيروت الليلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بيروت

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان أمس عن إصابة 66 شخصا جراء المواجهات التي شهدتها مدينة بيروت ليلا. وقالت إن عناصر من الدفاع المدني عملوا على علاج إصابات 43 مواطنا ونقل 23 جريحا إلى مستشفيات المنطقة.

وشهدت بيروت ليل أمس مواجهات بين عدد من الشبان الغاضبين على خلفية فيديو مسيء للشيعة، والقوى الأمنية، استمرت حتى الفجر. وأقفلت بعض المدارس في مدينة صيدا جنوب لبنان أبوابها أمس احتجاجا على إقدام مجهولين على تحطيم عدد من خيم المعتصمين من الحراك الشعبي في ساحة ايليا في المدينة والاعتداء عليهم. وأقدم مجهولون على تحطيم عدد من الخيم في ساحة ايليا في مدينة صيدا، والاعتداء على عدد من الموجودين في المكان.

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واستنكر حراك صيدا «تكسير الخيم والاعتداء على من كان فيها»، داعيا إلى الإضراب العام في مدينة صيدا والجوار أمس، متمنيا على القوى الأمنية «حماية المعتصمين في الساحات».

وأقدم عدد من الشبان ليلا على تحطيم وتخريب مدخل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، فيما عمد آخرون على تكسير وتخريب في الممتلكات العامة في صيدا.

من جهتها نفت حركة أمل التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان علاقتها «بكل ما حصل من إشكال في صيدا والجوار».