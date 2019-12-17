السعودية | الرياض.. وفاة شخص وإصابة 3 في انهيار سور جامعة المعرفة

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شكرا لقرائتكم الرياض.. وفاة شخص وإصابة 3 في انهيار سور جامعة المعرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
توفي شخص واحد، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين إثر تعرضهم لحادث انهيار السور الخارجي، وسقف المواقف لجامعة المعرفة، والتي تقع على طريق الملك خالد الفرعي في الرياض.
وكشف الدفاع المدني بمدينة الرياض عن تمكنه إنقاذ 4 أشخاص تعرضوا للاحتجاز في حادثة، وإصابة إحدى الحالات كانت حرجة، وهي التي توفيت بعد صدور بيان الدفاع المدني، الذي أكد تواصل عمليات البحث والإنقاذ بالموقع.
وقالت الجامعة عبر حسابها الرسمي على "توتير": "تعرّض السور الخارجي لمبنى الجامعة وسقف المواقف الخارجي إلى انهيار، مما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة، وباشرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية الحادث، وسنوافيكم بأبرز المستجدات".
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