، "بري" و"الحريري" يحذّران من جرّ لبنان إلى الفتنة ،

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حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال بلبنان سعد الحريري، اليوم (الثلاثاء)؛ من الانجرار نحو الفتنة، بعد وقوع اشتباكات بين أنصار ميليشيا حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، وقوات الأمن، خلال الليل؛ مما أثار مخاوف من زيادة الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وحثّ "بري" و"الحريري" في بيان أوردته "رويترز"، بعد اجتماعهما، اللبنانيين على التحلّي بالوعي واليقظة في هذه المرحلة، وعدم الانجرار نحو الفتنة، التي يدأب البعض على العمل جاهدًا نحو جرّ البلاد للوقوع في أتونها.
وذكرا أنهما لا يمكن أن تواجَه تلك الفتنة إلا بالحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية ونبذ التحريض، وأولًا وأخيرًا إفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش اللبناني للقيام بأدوارهم وتنفيذ مهامهم في حفظ الأمن والمحافظة على أمن الناس وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وشدّدا على أن الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحّة للإسراع بتشكيل الحكومة.
ويشهد لبنان احتجاجات منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)، أدت إلى استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء، وسط غضب من إخفاق الحكومة في معالجة أسوأ أزمة اقتصادية بالبلاد منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990.سعد الحريري نبيه بري ميليشيا حزب الله حركة أمل
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 08:14 PM
بعد اعتداءات ميليشيا "حزب الله" على المتظاهرين
حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال بلبنان سعد الحريري، اليوم (الثلاثاء)؛ من الانجرار نحو الفتنة، بعد وقوع اشتباكات بين أنصار ميليشيا حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، وقوات الأمن، خلال الليل؛ مما أثار مخاوف من زيادة الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وحثّ "بري" و"الحريري" في بيان أوردته "رويترز"، بعد اجتماعهما، اللبنانيين على التحلّي بالوعي واليقظة في هذه المرحلة، وعدم الانجرار نحو الفتنة، التي يدأب البعض على العمل جاهدًا نحو جرّ البلاد للوقوع في أتونها.
وذكرا أنهما لا يمكن أن تواجَه تلك الفتنة إلا بالحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية ونبذ التحريض، وأولًا وأخيرًا إفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش اللبناني للقيام بأدوارهم وتنفيذ مهامهم في حفظ الأمن والمحافظة على أمن الناس وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وشدّدا على أن الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحّة للإسراع بتشكيل الحكومة.
ويشهد لبنان احتجاجات منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)، أدت إلى استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء، وسط غضب من إخفاق الحكومة في معالجة أسوأ أزمة اقتصادية بالبلاد منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990.
، "بري" و"الحريري" يحذّران من جرّ لبنان إلى الفتنة ،
المصدر : الخليج 365
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