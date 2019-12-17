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محمد بن مسعود - الدمام - يستضيف معهد إعداد القادة في الفترة المقبلة، روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم.
ويزور المدرب الرياض ضمن مبادرة معهد إعداد القادة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة التي تسعى لنقل خبرات الكفاءات العالمية إلى المدربين السعوديين.
واكتفى الحساب الرسمي لمعهد إعداد القادة على تويتر، بنشر صورة مانيشيني، معلقًا عليها: "قريبًا".
وسبق لمعهد إعداد القادة استضافة العديد من المدربين؛ مثل: فابيو كابيلو، وأنطونيو كونتي، وجوزيه مورينيو.
وتأتي هذه الاستضافة لتطوير أداء المدربين السعوديين في أوقات مختلفة في إطار المبادرة.المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني الرياض
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 08:07 PM
يستضيف معهد إعداد القادة في الفترة المقبلة، روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم.
ويزور المدرب الرياض ضمن مبادرة معهد إعداد القادة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة التي تسعى لنقل خبرات الكفاءات العالمية إلى المدربين السعوديين.
واكتفى الحساب الرسمي لمعهد إعداد القادة على تويتر، بنشر صورة مانيشيني، معلقًا عليها: "قريبًا".
وسبق لمعهد إعداد القادة استضافة العديد من المدربين؛ مثل: فابيو كابيلو، وأنطونيو كونتي، وجوزيه مورينيو.
وتأتي هذه الاستضافة لتطوير أداء المدربين السعوديين في أوقات مختلفة في إطار المبادرة.
، المدرب الإيطالي "روبرتو مانشيني" في الرياض.. قريبًا ،
المصدر : الخليج 365
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