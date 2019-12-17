طريقة حجز ملاهي ونترلاند مستمرة حتى يوم 18 يناير

من أبرز فعاليات الرياض حجز ملاهي ونترلاند الفعالية التي جذبت إليها كثير من المواطنين من كل المملكة تتميز الفعالية بالجمال والإبداع تأخذك في جولة في ملاهي ونترلاند اللندية بين يديك على أرض الرياض في رياض ونتر وندرلاند تبدأ الفعالية يوميًا من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل، حيث الأجواء الشتوية اللندية المبهرة بكل الألعاب المميزة المناسبة لكل الأعمار .

طريقة حجز ملاهي ونترلاند

يمكنك حجز ملاهي ونترلاند بطريقة سهلة للغاية من خلال موقع .ticketmx.com تذكرة الدخول 50 ريال -100 ريال للفرد الواحد، تُعد الملاهي من أضخم الفعاليات اليوم في المملكة والشرق الأوسط كله هي أكبر الملاهي المتنقلة بالعالم لعشاق المغامرة والإثارة والمتعة الحقيقية تضم الملاهي عدد من الفعاليات المميزة منها سيرك الرعب وحسب الاحصائيات الأخيرة فإن الملاهي جذبت أكثر من مليون زائر لها على مدار شهرين ومازالت تستقطب الكثير من الزائرين يوميًا للاستمتاع بأجمل الألعاب المميزة .

الفعالية مستمرة حتى يوم 18 يناير 2020م وهي متاحة أيام الأحد – للخميس للجمهور التذاكر صالحة ليوم واحد فقط ولا يمكن إلغاء أو استبدال التذاكر وفي حالة نسيان أحد الأمتعة سوف تجدها محفوظة بقسم المفقودات .. سوف تنقلك الفعالية بجمالها وبهائها لأجواء نيويورك ولندن ونيودلهي يوجد بها عروض السيرك وعروض الخفة والألعاب المثيرة والألعاب المائية كما يوجد بها أكبر حلقة للتزلج بالشرق الأوسط كله بجانب تقدميها لعدد من السحوبات والمفاجآت اليومية للزائرين لها