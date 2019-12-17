شكرا لمتابعة خبر عن ابتسام الشهري تُبشر المعلمين والمعلمات بعلاوة مضاعفة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت المتحدث باسم وزارة التعليم عام، ابتسام الشهري، أن سبب تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية هو أن يكون الانتقال السلس دون التأثير على العملية التعليمية كون موعد التطبيق الأول في نصف العام الدراسي.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «ياهلا»، أن اللائحة تم تعديلها بناء على الملاحظات التي قالها المعلمين والمعلمات، إذ تم الأخذ في التعديلات الجديدة.

وأكدت أن التأجيل سيُمكن المعلمين والمعلمات من الحصول على العلاوة المضاعفة، كمان أن التعديلات شملت بقاء مكافأة نهائية الخدمة كما هي في اللائحة الحالية.

وأضافت: التأجيل نقطة انطلاق للوزارة تقوم بعدها في البدء بتوعية جميع الموظفين والمعلمين حول تفاصيل اللائحة والتعديلات، وتدريب الكوادر على تنفيذ اللائحة وتوفير الدعم الفني والإداري لهم، وكذلك التكامل مع جميع الجهات المنفذة للائحة.