شكرا لمتابعة خبر عن شملت مكافأة نهائية الخدمة.. أبرز التعديلات على لائحة الوظائف التعليمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشرت وزارة التعليم، أبرز التعديلات على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة بعد تأجيل تطبيقها بسبب تلك التعديلات.

وتضمنت التعديلات الآتي:

التأجيل خدم جميع من يشغل الدرجة الخامسة في جميع المستويات بحصولهم على القفزة (علاوة مضاعفة).

تسكين جميع المشرفين التربويين على رتبة معلم متقدم ممن هم على المستوى السادس، أو الخامس، أو الرابع.

سكين من حصل على مؤهل ماجستير أو دكتوراه عن طريق الإيفاد أو اللابتعاث على رتبة معلم متقدم.

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لا تقل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية.

إتاحة الفرصة للمعلمين ممن هم دون المؤهل الجامعي إمكانية الترقية إلى رتبة معلم ممارس بعد استيفاؤهم لشروط الترقية، واستثناء من هم على رتبة مساعد معلم من الرخصة المهنية.

يمكن للمعلم الانتقال من رتبة إلى أخرى عن طريق الترقية من خلال إمضاء المدة الزمنية اللازمة، والحصول على الرخصة المهنية، وتحقيق الحد الأدنى من نقاط التطوير المهني.