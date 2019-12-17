شكرا لمتابعة خبر عن بلدية ينبع تنفذ تحويلة مؤقتة بدوار السفن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت بلدية محافظة ينبع عن تنفيذ تحويلة مؤقتة لنقل الحركة المرورية في تقاطع طريق أملج مع طريق الملك خالد ” دوار السفن “.
وقدمت “البلدية” اعتذارها عن ضيق المسار للمتجهين إلى التقاطع؛ نظرًا لظروف الموقع لسرعة الانتهاء من تنفيذ التصميم المعتمد، من تعديل التقاء الشارعين بدوار يعالج سالكي الطريق، خاصة في أوقات الذروة.
في حين أعلنت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، عن افتتاح طريق المحول الشرقي باتجاه مركز الضبط الأمني كيلو خمسين، بدءًا من كوبري طريق الملك سلمان لمسافة 32 كيلومترًا، وبعرض ثلاثة مسارات، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من أعمال المشروع بنهاية الربع الأول لعام ٢٠٢٠م.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية ينبع تنفذ تحويلة مؤقتة بدوار السفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.