شكرا لمتابعة خبر عن بلدية ينبع تنفذ تحويلة مؤقتة بدوار السفن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت بلدية محافظة ينبع عن تنفيذ تحويلة مؤقتة لنقل الحركة المرورية في تقاطع طريق أملج مع طريق الملك خالد ” دوار السفن “.

وقدمت “البلدية” اعتذارها عن ضيق المسار للمتجهين إلى التقاطع؛ نظرًا لظروف الموقع لسرعة الانتهاء من تنفيذ التصميم المعتمد، من تعديل التقاء الشارعين بدوار يعالج سالكي الطريق، خاصة في أوقات الذروة.

في حين أعلنت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، عن افتتاح طريق المحول الشرقي باتجاه مركز الضبط الأمني كيلو خمسين، بدءًا من كوبري طريق الملك سلمان لمسافة 32 كيلومترًا، وبعرض ثلاثة مسارات، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من أعمال المشروع بنهاية الربع الأول لعام ٢٠٢٠م.