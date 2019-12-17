شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الأربعاء. وأوضحت الهيئة أنه يتوقع استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. كما يستمر انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وتنشط الرياح السطحية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي ” مكة المكرمة والمدينة المنورة ” تشمل السواحل منها.

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