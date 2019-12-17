شكرا لقرائتكم خبر عن من العيار الثقيل.. الشرعية تطرد خمس قيادات في الانتقالي الجنوبي وتمنع عليهم دخول عدن (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر سياسية وإعلامية عن أسماء من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، الممنوعين من الدخول إلى عدن وإلى الأراضي اليمنية بشكل عام.

وتداولت مواقع صحفية ونشطاء قائمة باسماء الأشخاص الذين منعت السلطات اليمنية وقيادة التحالف العربي مساء أمس الأحد، دخولهم إلى اليمن.

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من العيار الثقيل.. الشرعية تطرد خمس قيادات في الانتقالي الجنوبي وتمنع عليهم دخول عدن (الأسماء)

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وبحسب القائمة فإن الأشخاص الممنوعين من الدخول إلى اليمن هم:( شلال شائع مدير أمن عدن المُقال.. وعبدالرحمن بو زرعه .. أحمد الربيزي .. نصر محمد يحيى.. يسران طاهر).

وكانت وسائل الإعلام تداولت في وقت سابق، انباء عن منع السلطة المحلية وقيادة التحالف لـ مدير أمن عدن المقال شلال شائع ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب يسران المقطري؛ من دخول عدن.

وقالت مصادر حكومية إن قيادة التحالف منعت هبوط طائرة كانت تقل شائع والمقطري، وأمرتها بمغادرة الأجواء في حين كانت تستعد للهبوط في مطار عدن، وفق صحيفة عدن الغد.

وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية أصدرت عقب ذلك مذكرة عُممت على المنافذ الرسمية، تقضي بمنع دخول شائع والمقطري إلى الأراضي اليمنية.

وأكد مصدر حكومي في منفذي صريفت وشحن بمحافظة المهرة، أن إدارة المنافذ تلقت مذكرة وزارة الداخلية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وقال المصدر إن السلطة المحلية في المهرة عممت مساء أمس الأحد؛ بمنع دخول الشخصيات المذكورة في مذكرة وزارة الداخلية؛ إلى المحافظة.

يُذكر أن وزير الداخلية أحمد الميسري، كان قد أقال شلال شائع من إدارة أمن عدن في أغسطس الماضي، على خلفية ضلوع الأخير في الانقلاب الذي قاده المجلس الانتقالي ضد الحكومة في العاصمة عدن .