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عدن - ياسمين التهامي - قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام ضد الرئيس السابق، برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى؛ حيث أنها بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور.

وكان القضاء الباكستاني، قد بدأ محاكمة مشرف بتهمة الخيانة سنة 2014، لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ عام 2007؛ حيث كان يريد تمديد فترة رئاسته، في ظل معارضة متنامية.

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بتهمة الخيانة العظمى.. الإعدام لرئيس دولة إسلامية حليفة لرجب أردوغان والجيش يصدر البيان رقم1 (صورة)

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ونال المحكوم عليه، السلطة عن طريق انقلاب عسكري عام 1999، بينما استقال من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع ضد قرارته.

إلى ذلك، أصدر الجيش الباكستاني بيانًا، اليوم الثلاثاء، يعبر فيه عن ”الألم والحزن“ بسبب حكم الإعدام الذي صدر بحق الرئيس السابق برويز مشرف.

وقضت محكمة باكستانية بالإعدام غيابيًا على مشرف بتهمة ”الخيانة العظمى“، استنادًا إلى قراره فرض حالة الطوارئ عام 2007 عندما كان يواجه معارضة متنامية لحكمه.

وقال البيان: إن ”القرار الذي أصدرته محكمة خاصة بشأن الجنرال المتقاعد برويز مشرف استقبل بالألم والحزن بين صفوف أفراد وقادة القوات المسلحة الباكستانية“.