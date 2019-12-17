4 طرق لصرف التعويضات المستحقة للمعتمرين بعد إطلاق خدمة التأمين الإلزامي الشامل

حددت وزارة الحج والعمرة طرق دفع بوليصة تأمين المعتمرين في حال الاستحقاق ، بعد إطلاق خدمة التأمين الإلزامي الشامل والذي يغطي عدد كبير من الحالات من تعويضات الوفاة في حادث عرضي وتأخر وإلغاء الرحلات وكذلك فقدان الأمتعة بالإضافة إلى الرعاية الصحية مقابل 189 ريال لمدة شهر.

ووفقا لما نشره موقع ” مكة ” فقد أكد وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان ، أن دفع التعويض للمعتمر يتوقف على حسب الحالات والحوادث التي تواجهه خلال فترة إقامته في المملكة.

وكشفت الوزارة عن 4 طرق دفع التعويض للمعتمر وهي ” التحويل البنكي – إصدار بطاقة الكترونية مسبقة الدفع – التحويل النقدي عبر القنوات المختلفة- تحويل مباشر إلى بطاقة الائتمان ” فيما وقعت 26 شركة تأمين وقعت مبدئيا على المبادرة تشمل نسبة 0 % نسبة تحمل للحالات المغطاة.