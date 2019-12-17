موجة صقيع تضرب عدد من مناطق المملكة.. وهذا موعد انتهائها

اندفعت كتلة هوائية باردة نحو شمال المملكة، أمس الإثنين، انخفضت على أثرها درجات الحرارة على مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وحفر الباطن؛ حيث ساد طقس بارد نهاراً وشديد البرودة ليلاً.

وتحركت الكتلة الهوائية الباردة تدريجياً جنوباً نحو القصيم والرياض وشمال منطقة الشرقية خلال ساعات ليل الإثنين/الثلاثاء؛ ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس، اليوم الثلاثاء، على العاصمة الرياض؛ لتسجل 18 درجة مئوية كحرارة عظمى.

وبحسب “طقس العرب”، فإنه مع سيطرة الكتلة الهوائية الباردة على أجواء شمال المملكة ووسطها، تشكّل الصقيع على بعض مناطق: الجوف وتبوك وحائل خلال ساعات صباح اليوم الثلاثاء، ويمتد لغد الأربعاء؛ ما يجب على المزارعين أخذ الاحتياطات اللازمة كافة في مثل هذه الظروف الجوية.