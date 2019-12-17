تطورات جديدة في واقعة إلقاء جثمان مسن أمام مستشفى بحائل.. ومفاجأة بشأن علاقة المتهمين بالمتوفي

ألقت الجهات الأمنية القبض على 3 أشخاص تبين من خلال التحقيقات علاقتهم بواقعة إلقاء جثمان مسن أمام مستشفى بحائل أمس.

ووفقاً لمعلومات السيارة التي كانوا يقتادونها، ألقي القبض عليهم وجرى التحقيق معهم حيث تبين أنهم أصدقاء المتوفي ويسكنون معه في استراحةٍ واحدة كما كانوا زملاء في العمل قبل تقاعدهم جميعاً.

وتبين خلال التحقيقات المبدئية أن وفاة الرجل جاءت طبيعية وذلك بعدما شعر بتعبٍ وولج إلى النوم، قبل أن يوقظه زملاؤه ليفاجأوا بوفاته، ومن ثم وضعوه في “بطانية” واقتادوا سيارة وألقوا جثته أمام المستشفى وهربوا خوفاً من المساءلة أو الاستجواب، ولعلمهم أن المستشفى ستتخذ اللازم من الإجراءات.

وأفادت مصادر أن الأشخاص الثلاثة لا يزالوا تحت التوقيف لحين انتهاء التحقيقات معهم.

وكان 4 أشخاص، فجر الإثنين، قد قاموا برمي مسناً متوفياً أمام بوابة مستشفى الملك خالد بحائل، ثم فروا هاربين إلى جهة غير معلومة.