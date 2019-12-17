استقبل مستشفى الجامعة، صباح اليوم، مواطناً متوفى وعليه آثار طعن بالرأس والصدر، كان قد وُجد أمام منزله بحي الجامعة.
وبحسب معلومات وفقا لموقع “سبق” الأولية، فإنه ورد بلاغٌ يفيد بوصول شخص متوفى إلى مستشفى الجامعة بمحافظة جدة وعليه آثار طعن بالرأس والصدر وكدمات بالوجه تمّ نقله بوساطة أشقائه، وحسب إفادتهم وجدوه أمامه منزله بحي الجامعة وعليه آثار الطعن وتمّ نقله إلى المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون يعثرون على شقيقهم ملقى أمام منزله بجدة.. وعند فحصه كانت الصدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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