حساب المواطن: لا يحق للبنوك سحب الدعم المودع للمستفيدين

جدد برنامج حساب المواطن التأكيد على عدم أحقية البنوك في سحب الدعم المودع في حسابات المستفيدين، موضحًا الإجراءات المفترضة حال سحب البنك للدعم.

وتلقى البرنامج عبر حسابه الرسمي «خدمة المستفيدين» على موقع «تويتر» تساؤلًا من مواطن قال فيه، «نزل الدعم المقرر لي ضمن برنامج حساب المواطن، وسحبه البنك فهل يحق له ذلك؟».

وقال برنامج حساب المواطن، إن البنك لا يحق له سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، وعلى المستفيدين في حال تعرضهم لذلك التوجه إلى البنك لتقديم شكوى بهذا الشأن، ويمكنهم بعد مُضِيِّ ثلاثة أيام تقديم شكوى إلى مؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666، أو عبر الرابط اضغط هنا