«الجبير» يناقش قضايا إقليمية ودولية مع وزير خارجية اليونان

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

وفي سياق آخر استقبل «الجبير»، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت، وتم خلال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.