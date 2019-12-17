مدني الرياض لـ«عاجل»: وفاة حالة حرجة وإنقاذ 3 مصابين في حادث سور المعرفة

كشف الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، عن وفاة أحد الحالات الحرجة وإنقاذ 3 مصابين في حادث انهيار سور مبنى المعرفة.

وأوضح المقدم الحمادي أن فرق الدفاع المدني وفرق الـ(KN) الكلاب البوليسية ما زالت تواصل جهودها في موقع الانهيار.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عملت «عاجل» من مصادرها، بوقوع انهيار جزئي بسور داخل جامعة المعرفة بالدرعية في منطقة الرياض.

وأشارت المصادر إلى تواجد أمني مكثف إضافة إلى تواجد الهلال الأحمر والدفاع المدني داخل جامعة المعرفة.

وأضافت المصادر أن لديها معلومات حول حدوث انهيار جزئي بسور ومواقف ‫جامعة المعرفة.‬‬

ولم تصدر الجامعة بعد، أي بيان رسمي حول سبب انهيار السور أو وقوع إصابات من عدمه.