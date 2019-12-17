بالأسماء.. وزارة الصحة تعلن قائمة مرشحي ومرشحات وظائف التمريض

كشفت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن أسماء المرشحين والمرشحات من المواطنين لوظائف التمريض، ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات لإحضار أصول وصور المستندات التالية: «وثيقة التخرّج.. السجلّ الأكاديميّ.. الهوية الوطنية.. شهادة التصنيف، وبطاقة التصنيف سارية...».

كما تشمل المستندات: «الخبرات السابقة.. طباعة بيان التأمينات الاجتماعية أو بيان الخدمة موضح به المسمّى الوظيفي.. بطاقة رقم الآيبان للحساب البنكي.. صورة شخصية...». وأشارت الوزارة إلى إحضار هذه المستندات إلى مقرّ الجهة المرشّح لها، وذلك ابتداءً من الأحد المقبل.

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للاطلاع على أسماء المرشحات للوظائف اضغط هنا