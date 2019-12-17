أمير مكة بالنيابة: لجنة لتنسيق جهود سلامة الطلبة وحمايتهم

وجّه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بتشكيل لجنة تضم ممثلين من إدارات التعليم ومكافحة المخدرات والمرور بالمنطقة لتنسيق الجهود وتوحيدها فيما بينها، بما يضمن سلامة الطلبة وحمايتهم من السلوكيات الضارّة، وذلك بالتزامن مع فترة الاختبارات التي تبدأ الأحد المقبل.

جاء ذلك لدى ترؤّسه في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اجتماعًا، حضره مديرو التعليم والمرور ومكافحة المخدرات بالمنطقة، وتخلله استعراض لخططها خلال فترة الاختبارات، حيث قدّم مدير مكافحة المخدرات في المنطقة اللواء محمد القرني، شرحًا عن خطة المديرية، والتي تنقسم إلى شقّين وقائي وميداني، إذ يجري تنفيذ حملات ومبادرات توعوية لطلاب المدارس قبل فترة الاختبارات بمخاطر المخدرات يصاحبها تكثيف الحملات الميدانية على المدارس.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن الخطة المرورية من مدير مرور جدة اللواء سلمان الجميعي ومساعد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد مهندس فواز الأنصاري ومدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني، والتي تركّز على تكثيف الدوريات المرورية في المحاور الرئيسية والميادين والتقاطعات وشبكة الطرق وتغطيتها بعدد كافٍ من الضباط والأفراد، إضافة لتوزيع دوريات ثابتة أمام المدارس والمجمعات التعليمية من أجل تسهيل حركة السير وفك الاختناقات المرورية.

بينما قدّم مديرو عموم تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، وجدة الدكتور سعد المسعودي، والطائف الدكتور طلال اللهيبي، خططهم المتزامنة مع فترة الاختبارات التي يأتي في مقدمتها ضبط وقت خروج الطلاب من المدارس، وبثّ رسائل توعوية لأولياء الأمور والطلاب، بالإضافة إلى تخصيص مرشدين صحيين داخل المدارس بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة.