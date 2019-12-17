ابتسام الشهري: تأجيل لائحة الوظائف التعليمية يتيح «علاوة مضاعفة»

قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، إن تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية يتيح لمجموعة من المعلمين والمعلمات -وتحديدًا الموجودين على الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة- الحصول على علاوة مضاعفة.

وأشارت ابتسام الشهري -في تصريحات لـ«الإخبارية»- إلى أنه تم إعادة مكافأة نهاية الخدمة كما كانت في السابق، وسيحصل المعلم على أعلى المكافأتين، سواء من السلم التعليمي أو العامّ.

وتابعت: من أبرز التعديلات أنه سيتم تسكين جميع المشرفين التربويين وحمَلة المؤهلات العليا من الماجستير والدكتوراه، الذين كانوا على برنامج الإيفاد والابتعاث على رتبة معلّم متقدّم بعد أن كانت ممارسًا.

Advertisements

وأمس الإثنين، أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم، عن تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة إلى الـ10 من ذي القعدة 1441هـ، الموافق 1 يوليو من عام 2020م، بديلًا عن الموعد المقرر بتاريخ 26 ربيع الثاني لعام 1441هـ، الموافق 23 ديسمبر 2019م، وإجراء عدد من التعديلات على اللائحة، وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن تأجيل لائحة الوظائف الجديدة يحقّق تطلعات المعلمين والمعلمات.

وأضاف الوزير: أشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها المتواصل لوزارة التعليم وللمعلمين والمعلمات؛ بتأجيل وتعديل لائحة الوظائف التعليمية، لتحقيق تطلعاتهم، وإعداد أجيال المستقبل برؤية وطننا الطموحة، مبديًا شكره لوزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، على تعاونه وجهوده وجميع أعضاء اللجان المعنية بهذا الشأن.