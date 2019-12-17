«عاجل» تنشر تفاصيل خدمة مبايعة المركبات عبر منصة «أبشر للسيارات»

علمت «عاجل» -من مصادرها، اليوم الثلاثاء- تفاصيل خدمة مبايعة المركبات عبر منصة (أبشر) للسيارات الخصوصية، والتي دشّنها صباح اليوم وزير الداخلية.

وذكرت المصادر أن خدمة مبايعة المركبات حدّدت عددًا من الشروط، من بينها «خصوصي» أو «نقل خاص». موضحة أن قيمة الخدمة تبلغ 200 ريال.

وأضافت المصادر أنه يمكن عبر الخدمة الجديدة، استعادة الأجور في حال إلغاء عملية المبايعة لأي سبب كان، وتمنح مهلة قدرها 72 ساعة بعد إتمام عملية الشراء لإجراء التأمين على المركبة.

وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها «عاجل»، فإن الخدمة تتم بعد ربط والتأكّد آليًّا من سريان الفحص الدوري للمركبة، وسريان رخصة السير، وعدم وجود مخالفات على المشتري، ووجود تأمين ساري المفعول على المركبة وتحصيل ثمن المبايعة «قيمة المركبة» من المشتري.

كذلك التحقّق من تسليم المركبة إلى المشتري، عبر إدخال البائع لرمز التأكيد الذي يصل إلى المشتري أثناء عملية الاستلام والتسليم، ونقل ملكية المركبة في أنظمة المرور إلى المشتري، وأخيرًا إيداع ثمن المبايعة «قيمة المركبة» في حساب البائع البنكي.

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وأضافت المصادر، أنه يشترط ألا يقلّ ثمن المركبة عن 10000 ريال ولا يزيد عن 80000 ريال. مشيرة إلى أن الخدمة الجديدة تمنح المشتري، مهلة قدرها ساعة واحدة فقط ليقوم خلالها بالدخول إلى حسابه في منصة (أبشر)، ومن ثم يقوم بقبول أو رفض طلب المبايعة.

وفي حال تم تجاوز هذه المهلة الزمنية دون اتخاذ أي إجراء من قبل المشتري، فيتم حينئذ إلغاء عملية المبايعة تلقائيًّا. وفي حال قبول المشتري للطلب، فيلزمه إدخال رقم أحد حساباته البنكية.

وأشارت المعلومات الأولية، إلى أنه -في حال قبول المشتري عملية المبايعة- يتم تزويده برقم حساب الخدمة البنكي، ويمنح مهلة قدرها 72 ساعة كحدّ أقصى كي يقوم بإيداع ثمن المركبة، والتي سوف يتم تحويله إلى البائع خلال 5 أيام عمل، بدءًا من اكتمال نقل ملكية المركبة.

واختتمت المصادر، بأنه متى ما تم إلغاء عملية المبايعة، سواء من قبل أحد الطرفين أو لأي سبب كان، يتم إشعار الطرفين بذلك برسائل نصية على أرقام هواتفهما المحمولة المسجلة في منصة (أبشر)، مع إعادة الثمن إلى المشتري بدون حسم أية عمولات.