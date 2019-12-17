في اتصال هاتفي.. الملك يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس حكومة ماليزيا

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا، من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.

وجرى -خلال الاتصال- استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي، بما يحقق وحدة الصف لبحث كل القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.