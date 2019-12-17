تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا، من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.
وجرى -خلال الاتصال- استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.
وأكد خادم الحرمين الشريفين، على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي، بما يحقق وحدة الصف لبحث كل القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.
كانت هذه تفاصيل خبر في اتصال هاتفي.. الملك يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس حكومة ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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