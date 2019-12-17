مركز الملك سلمان يواصل جهوده الإغاثية لخدمة أهالي اليمن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1،089 كرتونًا من التمور للنازحين الفقراء والأسر المستضيفة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1،089 أسرةً، ضمن مشروع توزيع ثلاثة آلاف طن من التمور بالمحافظات اليمنية.

كما واصل المركز -بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية- توزيع مواد إيوائية شملت 289 حقيبة شتوية استفاد منها 2،184 فردًا من الأسر النازحة والأسر الفقيرة في محافظات، عدن، صنعاء، مأرب، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية الجاري تنفيذه في مختلف المحافظات اليمنية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين في فصل الشتاء.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد وقّع عقدًا تنفيذيًّا مع منظمة الصحة العالمية لتأسيس برنامج وقاية ومكافحة العدوى والتوعية بمخاطر الإيدز في إقليم السند بجمهورية باكستان، يستفيد من المشروع 22،000 فرد بشكل مباشر و48 مليونًا بشكل غير مباشر.

ويهدف المشروع إلى ضمان توافر معدات ولوازم مكافحة العدوى والبنية التحتية الأساسية اللازمة لبرنامج وقاية ومكافحة انتقال العدوى، وإنشاء هيكل للبرنامج وعمل نظام على جميع المستويات الصحية للإقليم، إضافة إلى تعليم وتدريب الكادر الصحي المستهدف على سياسيات وإجراءات مكافحة العدوى.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم، أن الاتفاقية تهدف للتوعية بمخاطر مرض الإيدز في إقليم السند الباكستاني، وسيتم بموجبها ابتعاث 3 خبراء من منظمة الصحة العالمية لمراجعة سياسات شراء المستهلكات ومراجعة سياسات مكافحة العدوى على مستوى مديرية الصحة والمستشفيات، وتدريب العاملين الصحيين من أطباء وكوادر صحية مساندة على السياسات والإجراءات الأساسية لمكافحة العدوى في المستشفيات والمراكز الصحية، وشراء معدّات ومستهلكات مكافحة العدوى الأساسية، فضلًا عن عمل أكثر من 4 دورات تدريبة لتدريب أكثر من 600 متدرب على مستوى إقليم السند يشمل الأطباء والكوادر الصحية.